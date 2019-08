6 Agosto 2019 19:55

Sicilia, non ce l’ha fatta la 65enne travolta da un bus mentre attraversava le strisce: autista indagato per omicidio stradale

Dopo più di una settimana di agonia, si è spenta nel reparto di Rianimazione del Civico di Palermo, Giuseppa Filippone, la 65enne investita in strada. La donna, lo scorso 29 luglio, era stata travolta da un bus mentre attraversava le strisce pedonali in via Brunetto Latini ed è deceduta per i gravi traumi riportati. L’autista del bus, F.P. di 44 anni, è indagato con l’accusa di omicidio stradale.

