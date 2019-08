11 Agosto 2019 16:59

Sono in corso nel Ragusano le ricerche di un uomo di nazionalità italiana che al culmine di una lite ha cosparso sul corpo di un uomo della benzina, appiccandogli il fuoco. L’aggressione è avvenuta in contrada Bonincontro, la vittima ha riportato ustioni sul 50% del corpo ed è stata ricoverata in prognosi riservata nell’Ospedale Guzzardi di Vittoria e successivamente trasferito nel centro grandi ustioni dell’Ospedale Cannizzaro di Catania.

