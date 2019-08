Sicilia, mistero sull’uomo trovato morto in un sacco: il cadavere resta ancora senza identità

27 Agosto 2019 20:32

Sicilia, il medico legale ha già eseguito l’autopsia: il corpo senza vita dell’uomo era occultato all’interno di una sacca per uso medico. Nessuno finora ha presentato denuncia di scomparsa

Il cadavere rinvenuto nel siracusano potrebbe essere di un bracciante agricolo che lavorava in nero. È questa l’ipotesi sulla quale lavorano gli investigatori, dopo il misterioso ritrovamento di ieri in contrada Ciricò nel siracusano. Il corpo era occultato all’interno di una sacca per uso medico, quella tipica utilizzata in obitorio. Ad allertare gli agenti è stato un passante attirato dal cattivo odore proveniente dalla body bag. Il medico legale ha già eseguito l’autopsia, che sembra escludere l’ipotesi di omicidio. Al momento il cadavere resta ancora senza identità, ma sembra confermato che il decesso sia avvenuto 5 giorni fa. Il corpo è stato rinvenuto senza vestiti e senza documenti. E nessuno finora ha presentato denuncia di scomparsa.

Foto di repertorio

