La Sicilia brucia ancora: roghi nel messinese e nel palermitano, situazione critica a Sinagra

12 Agosto 2019 18:08

Ancora incendi in Sicilia, situazione critica a Sinagra (Messina): intervengono anche le squadre dei vigili del fuoco di Palermo

Ancora incendi in Sicilia. La situazione è critica a Sinagra, in provincia di Messina, dove sono intervenute anche le squadre dei vigili del fuoco di Palermo. Un incendio ha interessato anche la frazione di Monreale, paese alle porte di Palermo, già devastato nei giorni scorsi dai roghi. Le fiamme hanno distrutto ettari di macchia mediterranea e gli ulivi nei pressi di via Silvio Pellico. E sulla natura dell’incendio il primo cittadino Arcidiacono ha pochi dubbi. “Io non credo all’autocombustione, credo che la matrice in tutti i casi che abbiamo registrato nelle ultime settimane nel territorio sia dolosa“. Vigili del fuoco e personale del Corpo forestale sono stati impegnati in tutta la provincia da Partinico a Giardinello, da Giacalone a Chiusa Sclafani.

