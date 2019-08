Sicilia, rimane col braccio infilzato nel cancello di casa: drammatica disavventura per un 26enne azzannato dal suo pitbull

8 Agosto 2019 17:16

Drammatica disavventura per un ragazzo a San Cataldo (Cl). Nella notte tra mercoledì il 26enne ha cercato di sfuggire alle fiamme divampate in casa a causa di un probabile cortocircuito. Il giovane ha tentato di portarsi in salvo scavalcando il cancello della sua abitazione in via Agente, ma il suo pitbull lo ha azzannato alla gamba e il 26enne è rimasto infilzato al braccio in una lancia del cancello di recinzione. Fortunatamente le grida del ragazzo hanno attirato i vicini, che hanno allertato il 118 e i vigili del fuoco. I pompieri sono intervenuti tagliando il pezzo di lama rimasto conficcato nell’arto del giovane. Il 26enne è stato poi sottoposto ad un delicato intervento chirurgico in sala operatoria.

