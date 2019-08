Sicilia, si dimette il presidente Airgest. Musumeci: “Lavoriamo per la salvezza dello scalo, 4 anni di calvario per scelte discutibili del passato”

6 Agosto 2019 20:05

Angius lascia la presidenza di Airgest, Musumeci: “Collaborare per salvare lo scalo in Sicilia”

Il presidente di Airgest, la società che gestisce lo scalo aeroportuale di Birgi rassegna le dimissioni per sopraggiunti impegni personali. Paolo Angius ha comunicato la decisione questo pomeriggio durante un incontro a Palazzo D’Orleans con il governatore Nello Musumeci. “Prendo atto della decisione adottata dall’avvocato Angius, a seguito di sopraggiunti impegni professionali – dice il presidente della Regione siciliana -. Desidero ringraziarlo per avere continuato a guidare la società con impegno e passione, anche in un periodo di grandi difficoltà dello scalo trapanese, a seguito della grave crisi che ha colpito l’aeroporto per scelte gestionali e politiche assai discutibili del passato”. “Sarà compito della nuova governance di Airgest mettere in campo gli strumenti voluti dal socio Regione per tentare di far decollare definitivamente l’aeroporto, a quattro anni dall’inizio del calvario – conclude Musumeci -. Da tempo lavoriamo alla salvezza dello scalo: un obiettivo al quale tutti, dall’Unione europea agli enti locali, devono collaborare. Siamo sulla buona strada”.

