Sicilia, ecco il fondo regionale spettacolo: 3,5 milioni per teatri, associazioni e fondazioni

13 Agosto 2019 21:02

Sicilia, Musumeci: “l’obiettivo del Governo è la valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio culturale”

Pubblicato l’avviso pubblico con le modalità di erogazione dei contributi per il 2019 agli enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica che si occupano di attività teatrali e musicali in Sicilia. L’importo complessivo ammonta a 3.562.348,42 euro, ripartiti per il settore lirico-sinfonico e musicale (2.778.631,77 euro) e per il teatro di prosa e danza (783.716,65 euro). I contributi per il 2019 saranno destinati agli enti e fondazioni a partecipazione pubblica, con sede legale in Sicilia da almeno tre anni e attive nei settori della musica, del teatro e della danza, nonché dell’Istituto nazionale per il dramma antico – Fondazione Onlus (Inda). “La valorizzazione e la promozione dell’inestimabile patrimonio culturale che la nostra Regione offre è da sempre uno degli obiettivi del governo – ha dichiarato Nello Musumeci -. Nonostante la difficile congiuntura economica che stiamo vivendo, queste risorse daranno una boccata d’ossigeno ai teatri dell’Isola”. “Per presentare le domande ci sarà tempo fino alla fine settembre – spiega l’assessore Messina -. Siamo convinti che attraverso questi fondi messi a disposizione di enti, associazioni e fondazioni a partecipazione pubblica che si occupano di teatro e musica, sarà possibile garantire una maggiore offerta e una maggiore qualità al pubblico”.

