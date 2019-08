15 Agosto 2019 16:45

Il giovane si è tuffato da un pedalò e non è più riemerso: ricerche in corso a Jesolo

Sono in corso a Jesolo le ricerche di un 20enne sparito in mare. Il giovane si è tuffato da un pedalò, su cui si trovava insieme agli amici e non è più riemerso. Dopo le prime verifiche condotte dal personale di salvataggio della spiaggia, è stato chiesto l’intervento dei sommozzatori dei Vigili dei Fuoco e della Guardia Costiera.

Finora però del ragazzo non è stata trovata traccia.

