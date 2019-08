Serie D, al via la prima giornata: Troina-Acr Messina a porte chiuse

30 Agosto 2019 13:40

La Serie D che mette a confronto città dalle grandi tradizioni calcistiche pronte a rilanciarsi e piccoli centri animati da passione e spirito di sacrificio

Tradizione e innovazione si fondono nella Serie D 2019/2020 con le sue 166 squadre impegnate nella 1^ giornata in programma domenica 1° settembre alle ore 15.00. Il Campionato dell’identita’ territoriale, la Quarta Serie Nazionale, la punta di diamante dello sconfinato universo della Lega Nazionale Dilettanti, la porta d’ingresso al professionismo, questo e tanto altro e’ la Serie D che mette a confronto citta’ dalle grandi tradizioni calcistiche pronte a rilanciarsi e piccoli centri animati da passione e spirito di sacrificio. Una presenza a tappeto su tutto il territorio italiano, un campionato arricchito da derby che suscitano appartenenza alle comunita’ e sfide tra realta’ diametralmente opposte. L’unico posticipo della 1^ giornata riguarda Crema-Ciliverghe (Girone D) che si giochera’ lunedi’ 2 settembre alle ore 20.30. La gara del girone H Audace Cerignola-Casarano e’ stata rinviata al 18 settembre. Il programma di domenica e’ movimentato da dieci posticipi di orario: alle 16.00 prendono il via Vis Artena-Turris (allo stadio Caslini di Colleferro), Gravina-Nardo’, Nocerina-Grumentum e Francavilla-Bitonto (H), Castrovillari-Giugliano e Roccella Corigliano (I). Calcio d’inizio alle 16.30 per Lanusei-Muravera (G), alle 17.00 per Budoni-Arzachena (G) e Taranto-Brindisi (H), alle 18.00 per Lattedolce Sassari-Torres (G). Lucchese-Chieri (A) si giochera’ al Comunale “Necchi Balloni) di Forte dei Marmi (Lu), Folgore Caratese-Nibionnoggiono (B) al “Casati” di Verano Brianza (Mb). Troina-Acr Messina (I) si disputera’ a porte chiuse.

