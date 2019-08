Serie D, reggine e messinesi pronte a darsi battaglia: al via un girone I caldissimo

31 Agosto 2019 11:18

Serie D, al via il girone I della competizione, con ben 5 squadre di Reggio e Messina ai nastri di partenza: i dettagli della prima giornata

La Serie D aprirà i battenti nella giornata di domani, con il girone I che vedrà impegnate diverse squadre di Reggio Calabria e Messina. Le gare, che si giocheranno tra le 15 e le 16 di domenica pomeriggio, vedranno scendere in campo Cittanovese, Palmese e Roccella per quanto concerne le compagini reggine, mentre come noto, il Messina si è “sdoppiato” in due società distinte e separate. FC Messina impegnato in casa contro il Licata, ACR Messina impegnato contro il Troina. Di seguito tutto il programma della prima giornata del girone I di Serie D.

Cittanovese – Biancavilla

Castrovillari – Giugliano

Acireale – Palmese

FC Messina – Licata

Marina di Ragusa – Nola

Marsala – Palermo

Roccella – Corigliano

S. Tommaso – Savoia

Troina – ACR Messina

