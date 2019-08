25 Agosto 2019 17:02

Serie C, il campionato ha avuto inizio nella serata di ieri con l’anticipo del girone C tra Rieti e Ternana vinto da Marilungo e soci

Il campionato di Serie C ha avuto inizio nella serata di ieri, con i tre anticipi del sabato. Per quanto concerne il girone C è andato in scena l’incontro tra Rieti e Ternana, vinto dagli ospiti col punteggio di 3-1 grazie alla doppietta di uno splendido Guido Marilungo. Quest’oggi invece in programma il resto del turno, con uno spezzatino iniziato alle 15 con il primo incontro di giornata, un pirotecnico 3-6 in favore del Catania sull’Avellino. Di seguito il programma della giornata e la classifica aggiornata.

Serie C, girone C: risultati e classifica aggiornata

Rieti-Ternana 1-3

Avellino-Catania 3-6

Catanzaro-Teramo

Virtus Francavilla-Reggina 1914

Potenza-Casertana

Rende-Bisceglie

Sicula Leonzio-Bari

Monopoli-Vibonese

Viterbese-Paganese

Cavese-Picerno

Catania 3

Ternana 3

Catanzaro 0

Teramo 0

Virtus Francavilla 0

Reggina 0

Potenza 0

Casertana 0

Rende 0

Bisceglie 0

Sicula Leonzio 0

Bari 0

Monopoli 0

Vibonese 0

Viterbese 0

Paganese 0

Cavese 0

Picerno 0

Rieti 0

Avellino 0

