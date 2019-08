Messina, rete da pesca illegale sequestrata a Pace: era lunga 300 metri

6 Agosto 2019 18:20

Sequestrata rete da pesca illegale sulla litoranea nord a Messina: maxi controlli della Guardia Costiera a tutela del mare

A seguito di alcune segnalazioni pervenute alla Sala operativa della Capitaneria di Porto di Messina, nella giornata di ieri è stato concertato via terra e via mare l’intervento congiunto di una pattuglia automontata e di una unità in servizio di Polizia Marittima. L’operazione ha portato al sequestro di una rete da posta verosimilmente posizionata da unità dedite alla pesca sportiva. L’attrezzo, calato a pochi metri dalla riva in zona di mare destinata alla balneazione è stato individuato a Pace lungo il litorale nord dalla Motovedetta Cp 852, che successivamente ha provveduto a salparlo registrando una lunghezza di circa 300 metri. L’attività repressiva continuerà nei prossimi giorni ed i controlli saranno ulteriormente intensificati e mirati alla salvaguardia della sicurezza dei bagnanti e dalla navigazione. La Capitaneria di Porto raccomanda il corretto utilizzo e segnalamento degli attrezzi da pesca, nonché l’adozione di tutte le norme ed accorgimenti per un utilizzo del bene mare sempre più sostenibile. L’attività di ieri rientra nell’ambito della più vasta operazione dal nome “Mare Sicuro”, tuttora in corso.

