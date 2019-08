Scuola: in arrivo oltre 8000 assunzioni a tempo indeterminato

6 Agosto 2019 20:26

Scuola, il Ministro Bussetti firma il decreto per assumere a tempo indeterminato 7.759 Ata e 355 componenti del personale educativo

Il Ministro dell’Istruzione ha firmato il decreto per assumere a tempo indeterminato 7.759 Ata e 355 componenti del personale educativo. Le assunzioni saranno a partire dall’anno scolastico 2019-2020. Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, si tratta di 7.646 immissioni in ruolo e della trasformazione a tempo pieno di contratti a tempo parziale, corrispondenti a 113 posti interi. A settembre 2020 ai 7.759 posti Ata si aggiungeranno a le assunzioni dei vincitori del concorso per direttore dei servizi generali e amministrativi e per i quali già da quest’anno sono stati accantonati 760 posti. 355 educatori saranno destinati ai convitti e agli educandati.

Valuta questo articolo