Eolie, scontro tra motonave e yacht: 5 feriti, uno in gravi condizioni

20 Agosto 2019 18:11

Paura a largo delle Eolie, scontro tra motonave e yacht: il ferito più grave è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 al Policlinico di Messina

Attimi di paura a largo delle Eolie. Una motonave per escursioni turistiche, con 350 persone a bordo, si è scontrata contro uno yacht. Si registrano 5 passeggeri feriti, di cui uno in modo grave. Sul posto è intervenuta la guardia costiera che ha scortato la nave nel porto di Santa Marina Salina, dove ad attenderli in banchina c’era il personale medico del 118, per le cure del caso. Il ferito più grave è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 al Policlinico di Messina mentre gli altri, a bordo dell’unità della Guardia Costiera, sono stati portati e medicati nel pronto soccorso di Lipari. Il comandante della motonave, l’equipaggio e alcuni passeggeri, in qualità di testimoni oculari, sono stati convocati dai militari per fornire informazioni utili sull’incidente.

Lo yacht coinvolto nello scontro in mare, accertate le buone condizioni di salute degli occupanti, è stato dirottato verso il porto di Lipari, dove ad attenderli c’era il personale della Guardia Costiera. La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto e l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari hanno aperto un’inchiesta per accertare le dinamiche dell’incidente e le eventuali responsabilità.

