22 Agosto 2019 14:21

Scomparso Andrea Zamperoni a New York, è il capo chef di Cipriani Dolci

Non si trova dallo scorso fine settimana a New York l’italiano Andrea Zamperoni, capo chef del ristorante Cipriani Dolci al Grand Central Terminal. Lo rende noto la polizia americana. A denunciare la sua scomparsa è stato Fernando Dallorso, direttore del ristorante Cipriani Dolci, che al New York Post ha spiegato di non avere più notizie del ristoratore da lunedì, quando non si è presentato al lavoro.

Valuta questo articolo