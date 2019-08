3 Agosto 2019 20:06

Lo sbarco di Don Giovanni d’Austria a Messina: ecco le FOTO del corteo storico navale. Alla manifestazione hanno partecipato oltre mille persone

E’ stato trasportato a bordo della nave Palinuro, Don Giovanni d’Austria, nella rievocazione dello sbarco di Carlo V a Messina che precedette la battaglia di Lepanto nel 1571. Don Giovanni ha incontrato il corteo per recarsi a Piazza Unione Europea dove si terrà l’evento conclusivo per la regia di Mauro Failla. Ad assistere alla suggestiva manifestazione oltre mille persone provenienti da tutta la Sicilia. Il Sindaco Cateno De Luca, dopo la benedizione della fede da parte di Don Andrea Di Paola, ha lanciato l’anello come simbolo di riconoscenza verso il mare.

