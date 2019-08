Saponarese, mister Midiri ha le idee chiare: “in campo per vincere, sempre!”

27 Agosto 2019 21:12

La Saponarese ha confermato sulla propria panchina mister Giuseppe Midiri e ha iniziato a costruire la nuova stagione con nuove importanti ambizioni e progetti. Il tecnico ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni sulla sua squadra e sulla stagione prossima ad iniziare: “Sono molto contento di essere ancora qui perchè la società è forte, seria e ha obiettivi chiari. Spero di ripagare la fiducia sul campo. La passata stagione è iniziata con un lavoro di costruzione molto importante, ringiovanendo di molto la rosa e puntare a crescere, di fatto la squadra si è dimostrata subito forte e capace di competere per un obiettivo mancato per pochissimo, ma per tutti noi la stagione è stata motivo di grande soddisfazione. Quest’anno con l’inizio della preparazione fissata al 28 Agosto, il gruppo è stato in gran parte confermato inserendo qualche giovane,oltre ad altri più esperti. Insieme al Direttore Angelo Bonaffini, stiamo facendo le ultime valutazioni per completare e migliorare la rosa.”

Mister quali sono gli obiettivi stagionali?

“L’obiettivo è fare sempre meglio, consolidando il progetto e andando in campo per vincere. Ogni squadra verrà a Saponara agguerrita e noi lo saremo altrettanto, ma sempre con il massimo rispetto. Pretendo moltissimo dalla squadra quando siamo in campo: solo così potremo regalarci una stagione ricca di soddisfazioni”

Il mercato è stato molto importante, dobbiamo aspettarci altri colpi?

“Sono molto contento per il lavoro fatto dalla società, centrando gli obbiettivi di mercato che ci eravamo prefissati. I neoacquisti sono giocatori abituati a competere per obiettivi importanti. Si lavora in grande sinergia per allestire una squadra che abbia unamentalità vincente, e come ho detto al Direttore mettere dentro anche elementi di futuribilità. Intanto abbiamo inserito nuovi pilastri, giocatori che oltre ad essere molto bravi da un punto di vista tecnico hanno anche rilevanti qualità umane. Parliamo di giocatori esemplari, dei veri top player da questo punto di vista, ragazzi seri che si allenano al massimo e che saranno molto importanti per il gruppo e per lo spogliatoio. L’obiettivo è quello di avere un gruppo solido di giocatori che diano tutto per la maglia”.

Valuta questo articolo