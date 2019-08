San Giovanni in Fiore: controlli sui veicoli sequestrati, denunciata una persona

2 Agosto 2019 12:56

Gli agenti della Polizia Provinciale servizio al distaccamento di San Giovanni in Fiore, nell’ambito di una serie di controlli finalizzati all’accertamento di eventuali violazioni penali, relative alla sottrazione o al danneggiamento di cose sequestrate nel corso di un procedimento penale o dell’autorità amministrativa e in materia di apposizione di sigilli, hanno sottoposto a controllo alcuni motoveicoli ed autoveicoli già precedentemente sequestrati poiché sorpresi dagli stessi poliziotti mentre circolavano privi di copertura assicurativa o addirittura senza immatricolazione e targa. Pertanto, l’attività di verifica è stata orientata nei confronti dei soggetti nominati a vario titolo come custodi e con questi presupposti, i poliziotti provinciali, nell’esaminare le varie posizioni, hanno appurato, in un caso, la totale sottrazione del bene costituito da un’autovettura, scoprendo contestualmente che era stato sottratto anche del materiale gravato dal vincolo di sequestro, scaturito a seguito di una precedente operazione in materia di reati contro il patrimonio condotta dalla Polizia Provinciale in Sila. Alla luce degli accertamenti esperiti e dopo le formalità di rito, una persona è stata denunciata in stato di libertà alla competente Procura della Repubblica presso il tribunale di Cosenza per le ipotesi di reato previste dagli artt.334 e 349 del codice penale, riguardanti i delitti contro la pubblica amministrazione. L’attività di prevenzione e repressione da parte della Polizia Provinciale sul territorio della Sila negli ultimi giorni ha visto eseguire numerosissimi controlli e sanzioni in varie materie.

