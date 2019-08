5 Agosto 2019 12:14

Salvini ed i comizi in spiaggia: sabato appuntamento ad Amantea e Soverato. Domenica in Sicilia il leader leghista dovrebbe avere tra le tappe Taormina

Parte mercoledì da uno stabilimento balneare a Sabaudia, il tour nel centro-sud di Matteo Salvini. Sette regioni in cinque giorni e diversi comizi sulle spiagge. Sabato sono in programma Basilicata e Calabria: prima Policoro, poi Amantea e Soverato. Domenica in Sicilia il leader leghista dovrebbe avere tra le tappe Taormina.

