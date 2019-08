Open Arms, sbarcati 27 migranti. Salvini: “Curioso di vedere i presunti minori”

17 Agosto 2019 19:26

Open Arms: sulla nave, con a bordo 134 persone, è iniziata l’ispezione sanitaria disposta dalla Procura di Agrigento per accertare le condizioni di salute dei migranti

In 27 scendono da Open Arms. Lo rende noto l’equipaggio della ong spagnola con un tweet, che riporta:

“E’ terminata l’evacuazione dei 27 minori non accompagnati. Che poi sarebbero ragazzi di 16, 17 anni. Soli. Molte lacrime. Hanno lasciato amici e compagni di viaggio. Vi auguriamo il meglio. E andiamo avanti. Per tutti”. In un altro tweet l’equipaggio ha aggiunto: “Sbarcati 27 minori non accompagnati. Continua l’abuso di coloro i quali pretendono di coprire un fallimento politico provocando sofferenze non necessarie ai più deboli. 107 persone e 19 membri dell’equipaggio continuano a soffrire a bordo”. La ong ha comunicato al Tribunale dei minori che si tratta di due minori di 15 anni, undici di 16 e quattordici di 17 anni. In tutto 26 ragazzi e una ragazza.

Ispezione sanitaria a bordo

Sulla nave, con a bordo 134 persone, è iniziata l’ispezione sanitaria disposta dalla Procura di Agrigento, per accertare le condizioni igieniche e di salute dei migranti. Assieme alla polizia giudiziaria sull’imbarcazione sono saliti due medici del Ministero della Salute-Usmaf (ufficio sanità marittima). L’ispezione è stata decisa a seguito anche di quanto riportato dal responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa, Francesco Cascio. Il medico contrariamente a quanto segnalato, ha raccontato che tra i 13 migranti fatti sbarcare non c’erano casi di scabbia.”Dei 13 naufraghi fatti sbarcare dalla Open Arms solo uno aveva una otite, gli altri non avevano alcuna patologia come abbiamo accertato in banchina. Infatti, sono stati tutti condotti nell’hotspot”– ha riferito il medico.

Salvini: “Curioso di vedere i presunti minori”

”E come i presunti ”malati” non erano malati sono curioso di vedere i presunti ”minori”…”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, in merito ai dei 27 migranti scesi dalla Open Arms.

“Mi riferiscono da Lampedusa che dei 27 immigrati per i quali è stato ordinato lo sbarco in quanto minorenni, già 8 si sono dichiarati maggiorenni! Vedremo gli altri… Dopo i ”malati immaginari”, ecco i ”minorenni immaginari”! Però quello cattivo è Salvini. Mentre altri cedono, io non cambio idea“. Ha aggiunto Salvini.

