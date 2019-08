Salvini in Calabria: “la SS106 non è una strada ma è una roba…”

10 Agosto 2019 20:00

Salvini in Calabria: “sarebbe bello che i calabresi potessero scegliere di dare il loro voto sia per le elezioni nazionali che per quelle regionali”

E’ iniziato il tour in Calabria del leader della Lega, Matteo Salvini. “Sarebbe bello che i calabresi potessero scegliere di dare il loro voto sia per le elezioni nazionali che per quelle regionali”, esordisce così il ministro dell’Interno arrivando a Isola Capo Rizzut. Salvini ha anche commentato lo stato della statale 106, percorsa da Policoro per raggiungere Isola: “non è una strada ma è una roba … Per questo bisogna andare a votare anche in Calabria per cambiare questo stato di cose”. Al suo arrivo nella cittadina calabrese il leader della Lega ha fatto un bagno di folla con i suoi sostenitori, prestandosi a numerosi selfie. Non è mancato neanche un gruppetto di contestatori.

Salvini in Calabria: “l’importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono anche più contento, che ho più tempo”

“L’importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono anche più contento, che ho più tempo”. Lo afferma ai microfoni del Tg 3 il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Isola Capo Rizzuto.

