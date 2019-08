Salvini a Taormina: “Renzi e Grillo vogliono fare Governo insieme per salvare le poltrone. Altro che dittatore, io voglio le elezioni”

11 Agosto 2019 12:38

Salvini a Taormina: le parole del vice premier e Ministro dell’Interno

“Un governo Renzi-Grillo-Boschi-Fico? Ma dai, siamo seri, ogni giorno che si perde e’ un danno per l’Italia. Prima si fissa la data delle elezioni piu’ si fa il bene dell’Italia. Prima il popolo decide, prima c’e’ il nuovo Parlamento, prima si fa la manovra economica e prima l’Italia riparte. Chi perde tempo tifa per l’aumento delle tasse e per il caos. Chi perde tempo e’ perche’ vuole conservare la poltrona, da Renzi me lo aspettavo, da Grillo un po’ meno…“. Lo ha detto Matteo Salvini al Lido Caparena di Taormina, nuova tappa del suo Beach Tour nel sud Italia. “Se lunedi’ i capigruppo convocano le Camere per martedi’, come in un Paese civile accadrebbe, si chiude tutto a Ferragosto. Fico? Puo’ anche decidere che la Camera la convoca a Natale, ma non fa il bene dell’Italia. Chi perde tempo in una situazione delicata e chiara come questa lo fa solo per salvare la poltrona” ha detto ancora Salvini. “C’è il Presidente della Repubblica che ha in mano la situazione, è chiaro a tutti che non c’è più un governo e non c’è più una maggioranza. Se qualcuno crede che l’Italia possa essere governata per anni dall’accoppiata Renzi-Grillo, auguri. Forse è il caldo d’agosto“. “In questo momento mi sembra molto più coerente Zingaretti, infatti tutto il pd ha insultato per un anno Di Maio, Conte, Fico: è coerente dire dopo questo governo c’è il voto” ha aggiunto Salvini. Alla domanda se nel Pd comanda Renzi ha detto: “L’intervista oggi l’ha fatta lui, però c’è un segretario di partito che conto rispetti la democrazia”.

“Macche’ dittatore, chiedo le elezioni…” ha aggiunto il vicepremier a Taormina, rispondendo a una domanda sui “pieni poteri” che ha chiesto nei giorni scorsi agli italiani. “I dittatori non vogliono le elezioni, io voglio le elezioni – ha aggiunto Salvini -. poi c’e’ una Costituzione che regola i poteri, io voglio un Governo stabile per cinque anni, non un esecutivo che litiga. Sono quelli che non vogliono le elezioni a non amare la democrazia. Piu’ che chiedere le elezioni, piu’ che dare la parola al popolo, piu’ democratico di cosi’ cosa puoi volere dalla vita…“.

“Non c’e’ assolutamente all’ordine del giorno alcuna uscita dall’euro” ha detto Salvini rispondendo a una domanda dei giornalisti. Le navi ong che sono del Mediterraneo con migranti a bordo “non attraccheranno in Italia“, ha aggiunto Salvini. “C’è una nave spagnola da dieci giorni in acque maltesi quindi può scegliere tranquillamente tra Malta e Spagna e c’è una nave norvegese che può scegliere tra Norvegia e Francia“, dice. “Richard Gere mettesse a disposizione le sue ville, risolveremmo i problemi di qualche siciliano. Prendere lezioni da questi fenomeni ultramilionari che arrivano da oltreoceano a spiegano agli italiani cosa devono fare con i soldi sono imbarazzanti“.

