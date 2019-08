19 Agosto 2019 12:36

Lite per un parcheggio a Ucria (Messina): il Gip del Tribunale di Patti ha confermato il fermo per Salvatore Russo, il 29enne accusato di omicidio e tentativo di omicidio

Confermato il fermo in carcere per Salvatore Russo, il 29enne accusato di aver ucciso, sparando, Antonio e Fabrizio Contiguglia per una lite per un parcheggio a Ucria (Messina). Russo è accusato anche del tentato omicidio di Salvatore Contiguglia, parente delle vittime. L’efferato delitto è avvenuto la sera di ferragosto.

