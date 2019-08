18 Agosto 2019 16:38

A Salina gli stati generali dei musei dell’emigrazione e uno spettacolo sulle sirene e Ulisse il primo mitico migrante della storia. Ospite d’onore il governatore della Sicilia Nello Musumeci

Per la prima volta la Regione e i direttori dei musei siciliani sull’emigrazione si siederanno attorno ad un tavolo tutti assieme, discuteranno e parleranno di futuro guardando alle radici e al passato del popolo siciliano. E’ un’iniziativa che punta a valorizzare la storia dei siciliani e il loro cammino nel mondo quella organizzata a Salina con il patrocinio della Regione siciliana. La scelta dell’isola, da dove dall’inizio del secolo scorso partirono migliaia e migliaia di isolani per l’Australia o gli Stati Uniti, e dove il 7 e l’8 settembre si svolgerà la tradizionale festa degli eoliani nel mondo, non è casuale. Promotore del progetto è lo storico Marcello Saija, direttore del museo dell’emigrazione di Malfa, curatore di una mostra sull’emigrazione siciliana itinerante che sta girando la Sicilia e direttore del corso di laurea in mediazione culturale e linguistica organizzato da Agorà Mundi al Consorzio universitario di Agrigento. Il programma della manifestazione è articolato e prevede nel pomeriggio di martedì 20 agosto una serie di momenti. Alle 15,30, dopo l’arrivo sull’isola del presidente Nello Musumeci, è prevista la visita guidata del museo eoliano dell’emigrazione. Alle 16,30, a palazzo Marchetti, si terrà l’incontro operativo dei direttori dei musei siciliani sull’emigrazione con il presidente della Regione. Alle 19 nella piazzetta monsignor Pajino di Santa Marina Salina, Musumeci, risponderà sul palco alle domande del giornalista Emilio Pintaldi. Parteciperanno all’incontro il direttore generale dell’Assessorato ai Beni Culturali dott. Sergio Alessandro, il Soprintendente ai Beni Culturali di Messina Architetto Mirella Vinci, il direttore del Museo dell’Emigrazione Eoliana professore Marcello Saija.A seguire Omaggio alla memoria di Sebastiano Tusa. Sarà presente la dott.ssaValeria Patrizia Li Vignived. Tusa.La serata di concluderà sempre in piazza Monsignor Pajino con lo Spettacolo teatraleLIGHEA il canto delle sirene scritto e diretto dal regista Ezio Donato con gli attori Pippo Pattavina, DeboraBernardi ed Ezio Donato. Le Musiche originali di Matteo Musumeci saranno eseguite dal vivo alla fisarmonica da Gianni Amore.

Lo spettacolo è costituito da un trittico, composto dai libri X e XII dell’Odissea di Omero a cui fanno seguito L’ultimo viaggio dai Poemi conviviali di Giovanni Pascoli e La Sirena di Giuseppe Tomasi di Lampedusa: due capolavori della letteratura del Novecento che ruotano intorno ai mitici lidi della Sicilia, e alla metafora dell’incanto e dell’inganno delle sirene. Nella riduzione in forma scenica del racconto postumo La Sirena, più noto con il titolo “Lighea”, che fu scelto dalla vedova di Tomasi di Lampedusa, la narrazione fiabesca, sospesa tra realismo e dimensione fantastica, ruota intorno ad un anziano professore di greco che rivela ad un giovane amico il segreto di un magico amore, vissuto nell’estate in cui, ventisettenne, si era ritrovato in una località marina siciliana, diviso tra l’attrazione del mare e lo studio del greco per il concorso a cattedra. In questo frangente sarebbe esplosa in lui la passione ricambiata per una bellissima sirena, Lighea, il cui richiamo ha continuato a cadenzare i ritmi della sua vita. Nel poema L’ultimo viaggio, tratto dai Poemi Conviviali di Giovanni Pascoli, un Ulisse già vecchio racconta le sue peripezie attorno a una fantastica Trinacria, luogo di straordinari incontri, nella dimora di Eolo, fra Scilla e Cariddi, con la dea Calypso. Il mitico eroe di Omero e la sua Sicilia diventano, nell’immaginario letterario di narratori e poeti, dall’antichità fino a Dante, e poi Pascoli, Saba e i contemporanei, la rappresentazione del conflitto eterno fra il desiderio alimentato dalla curiosità e le frustrazioni che i limiti dell’agire umano, avvertiti come insormontabili, impongono.

Il canto delle Sirene diventa l’occasione per parlare della Sicilia e del suo rapporto con le altre culture antiche e contemporanee, ma anche del rapporto Nord-Sud. Le Sirene, presenti in tutti i mari del mondo, sembra che in Sicilia trovino sempre un fertile terreno di seduzione degli uomini.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DI MARTEDÌ 20 AGOSTO A SANTA MARINA SALINA.ORE 15.30

Visita guidata al Museo Eolianodell’emigrazione.ORE 16.30 Portici di palazzo Marchetti – Malfa Incontro dei musei siciliani dell’emigrazione con il Presidente della RegioneSiciliana, on. Nello Musumeci.ORE 19.00Piazzetta Mons. Pajno – S. Marina Salina. Il giornalista Emilio Pintaldi intervista il Presidente della Regione Siciliana on.Nello Musumeci. Parteciperanno all’incontro il direttore generale dell’Assessorato ai Beni Culturali dott. Sergio Alessandro, il Soprintendente ai Beni Culturali di Messina Arch. Mirella Vinci, il direttore del Museo dell’Emigrazione Eolianaprof.MarcelloSaija.ORE 20.00 Omaggio alla memoria di Sebastiano Tusa. Sarà presente la dott.ssaValeria Patrizia Li Vignived. Tusa.ORE 20.30 Piazzetta Mons. Pajno – S. Marina Salina Spettacolo teatrale scritto e diretto dal regista Ezio Donato con Pippo Pattavina,Debora Bernardi ed Ezio Donato, Musiche originali di Matteo Musumeci eseguite dal vivo alla fisarmonica da Gianni Amore.

