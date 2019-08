3 Agosto 2019 15:40

Tragedia sfiorata sulla Salerno-Reggio Calabria: furgone imbocca contromano l’A2 dopo avere fatto sosta in una stazione di servizio

Sabato di paura sulla Salerno-Reggio Calabria dove un furgone, dopo avere fatto sosta in una stazione di servizio, ha imboccato l’A2 contromano nei pressi di Frascineto. Per fortuna è stato bloccato subito grazie all’intervento della Polizia stradale. L’autista del furgone è risultato negativo all’alcoltest e si è giustificato dichiarandosi di non essersi accorto di avere imboccato l’autostrada in senso di marcia contrario. All’uomo è stata ritirata la patente.

