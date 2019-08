Reggio Calabria: a Marina di San Lorenzo la 7ª edizione della sagra dei maccheroni

4 Agosto 2019 17:10

Reggio Calabria: tutto pronto per la 7ª edizione della sagra dei maccheroni organizzata da Comitato festa” SS. Trinità”

Tutto pronto per la 7ª edizione della sagra dei maccheroni organizzata da Comitato festa” SS. Trinità”, con la collaborazione della Parrocchia, dell’Ass. Laurentianum e dell’Ass. Oltre il Sipario. L’idea di questo evento è nata 7 anni fa per “movimentare” un pò le serate estive e far divertire la popolazione. La sagra, in queste diverse edizioni, ha riscosso tanto successo di pubblico ( è’ stato fatto sempre “SOLD OUT….” con più di 1000 persone presenti in piazza) . Tale evento è destinato a promuovere, valorizzare, rilanciare le antiche tradizioni culinarie locali in via di estinzione, diffondere la cultura della musica etno-popolare calabrese e per intrattenere i cittadini dell’area grecanica e i tanti turisti.

Il Programma della Sesta sagra dei maccheroni Venerdì 9 Agosto

Ore 20:30 Inizio Sagra

Ore 21:30 Spettacolo etnico con i “Tarantanova Sound”

Menù 5 euro

Un Piatto di Maccheroni

Una bibita a scelta tra vino e acqua

Un biglietto sorteggio

