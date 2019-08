Rovito: il 26 agosto la XXIV edizione della Sagra agli Arnedos

21 Agosto 2019 11:05

La Sagra agli Arnedos si svolgerà a Rovito nelle tre giornate del 25, 26 e 27 agosto

Lunedi 26 agosto si svolgerà la XXIV edizione della Sagra agli Arnedos, storico ed importante evento che si svolge, con continuità dal 1996 nella magnifica cornice del Borgo di Motta di Rovito. La Sagra è diventata un appuntamento fisso per tutti i cittadini rovitesi e non solo, perché è notevole il valore culturale di questa manifestazione con un perfetto mix tra gastronomia, folklore e cultura. Tale evento consente di promuovere la conoscenza e l’immagine del territorio, permettendo la rivitalizzazione di uno dei tanti centri “minori” dell’area interna del territorio presilano.

La Sagra degli Arnedos si svolgerà nelle tre giornate del 25, 26 e 27 agosto 2019. La manifestazione coinvolge e attiva tutto il borgo con l’allestimento di alcune aree spettacolo per l’intrattenimento di grandi e piccini, dove si alterneranno esibizioni, concerti e spettacoli vari per coinvolgere tutto il pubblico della sagra. L’amministrazione comunale ha partecipato per la seconda volta consecutiva all’Avviso Pubblico Annualità 2019 per la Selezione e il Finanziamento di interventi per la Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la Qualificazione e il Rafforzamento dell’attuale Offerta Culturale presente in Calabria.

“La partecipazione ha visto il coinvolgimento di vari consiglieri e assessori alla definizione dell’idea progettuale, nella esplicitazione degli obiettivi e nella enunciazione delle finalità. La sagra è il frutto di un lavoro sinergico e collaborativo dell’intera compagine amministrativa che mi onoro di guidare. In continuità con la nostra azione che lega tradizione e innovazione, anche quest’anno sono stati inseriti alcuni elementi innovativi rispetto alle edizioni precedenti, ma sulla base ormai rodata dall’esperienza della scorsa edizione. Come amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto dare un’impronta che valorizzasse questo momento di animazione territoriale, con la definizione di una Direzione Artistica e di una Direzione organizzativa e altro punto fondamentale per proiettare la sagra nel futuro, la definizione di obiettivi certi per il rinnovamento del format della sagra”.

“L’evento è fortemente legato al territorio come dimostrano la presentazione dei prodotti tipici eno-gastronomici, che sono espressione della cultura materiale del territorio, di cui definiscono l’identità storica in maniera unica. Anche quest’anno, si terrà il concorso fotografico di promozione del territorio, giunto alla seconda edizione: dal tema ‘passeggiata fotografica’ nei luoghi del borgo, denominato “Scatti nel Borgo” che la scorsa edizione ha avuto riscontrato un’ottima e qualificata partecipazione. Gli scatti fotografici alle bellezze culturali ed architettoniche del borgo storico di Motta, così come le foto capaci anche di denunciare i luoghi da recuperare e valorizzare, saranno esposti e quella scelta dal pubblico sarà la foto della campagna di promozione e comunicazione della prossima edizione”.

“Concludo con un ultimo dato politico, l’evento ha visto una “rinnovata” collaborazione tra soggetti privati, associazioni operanti nel territorio e soggetti istituzionali, segno di un nuovo rapporto con il territorio e le sue componenti, nel solco che questa amministrazione sta cercando di tracciare che pone al centro collaborazione e dialogo, e che ha consentito l’ideazione e la realizzazione dell’iniziativa che potrà dare grande risalto al nostro territorio. Siamo sicuri che anche quest’anno la Regione Calabria saprà valutare positivamente il nostro progetto e ci inserirà tra quelli meritevoli di finanziamento”.

