17 Agosto 2019 14:05

Rinascimento Gioiese: la presidentessa Anna Luana Tallarita aderisce alla Lega e sarà impegnata in attività di promozione, programmazione e coordinamento, inerenti il partito di Salvini

Il movimento Rinascimento Gioiese cambia ordinamento finalità e statuto, continuerà esclusivamente come associazione per attività culturali, gestito dagli altri soggetti coinvolti, depositando la veste di movimento politico. La presidentessa, nella persona della scrittrice e artista Dr. Anna Luana Tallarita, Manager culturale e Politica, aderisce alla Lega di Matteo Salvini e sarà impegnata in attività di promozione, programmazione e coordinamento, inerenti il partito della Lega sul territorio regionale e nazionale.

