Rilancio della filiera del mandorlo. Grande partecipazione all’incontro promosso dal Gal Area grecanica

2 Agosto 2019 10:49

Il rilancio della filiera del mandorlo come prospettiva di sviluppo del territorio attraverso l’utilizzo dei fondi destinati dal PSR Calabria 2014 – 2020, in tema di opportunità di sviluppo per le aree rurali dell’Area grecanica” . È stato questo il tema principale dell’incontro promosso qualche giorno addietro dal Gala Area grecanica presso il locali dell’Access point di Roghudi. L’incontro che ha visto il coinvolgimento a vario titolo della Regione Calabria settore agricoltura, dei comuni dell’area grecanica e di molti operatori del comparto agricolo, ha fatto registrare la presenza dei rappresentanti di una società internazionale con sede in Italia, pronta ad investire nel lancio e nello sviluppo della filiera del mandorlo, un comparto dalle enormi potenzialità e dagli ampi margini di crescita, per come illustrato proprio nel corso dell’incontro. “Come agenzia di sviluppo – a dichiarato a margine dell’incontro il presidente del Gal Domenico Penna – prestiamo particolare attenzione a tutte le opportunità di crescita e di espansione del comparto agricolo che possano giungere da attori pubblici o come in questo caso privati. Il comparto del mandorlo, e le sue innumerevoli possibilità di utilizzo ben si conciliano con una realtà geografica come la nostra dove la produzione di questo particolare frutto ha radici storiche lontanissime. Come agenzia – prosegue Penna – abbiamo inteso fin da subito offrire tutto il nostro supporto logistico facendoci tramite tra la società investitrice, la Regione Calabria ed i Comuni, che a loro volta dovranno coinvolgere nelle successive fasi la popolazione, segnatamente le aziende agricole ma anche naturalmente i piccoli agricoltori e quanti da questo tipo di opportunità potranno trarre beneficio anche in termini di rilancio dell’economia di nicchia. A questo primo incontro divulgativo – conclude il presidente – faranno seguito degli altri durante i quali verranno illustrate le linee guida del progetto, modalità, termini e tempi di attuazione”.

