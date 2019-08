Rientra in Italia dopo espulsione: arrestato extracomunitario a Messina [NOME e DETTAGLI]

24 Agosto 2019 12:08

Messina: i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Haizoun Youssef, marocchino di 21 anni, per il reato di reingresso nel territorio nazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno

Nella serata di ieri, a seguito del trasferimento di 26 migranti, soccorsi in mare lo scorso 22 agosto, da Trapani al Centro di Primo Soccorso ed Identificazione di Messina, i poliziotti della Squadra Mobile hanno tratto in arresto Haizoun Youssef, marocchino di 21 anni, per il reato di reingresso nel territorio nazionale senza l’autorizzazione del Ministro dell’Interno. A seguito dei controlli dattiloscopici effettuati dai poliziotti del locale Gabinetto di Polizia Scientifica, dagli accertamenti avviati dagli investigatori della Squadra Mobile è subito emerso che l’extracomunitario era destinatario di un provvedimento di espulsione, emesso dal Prefetto di Perugia in data 07.11.2016, a seguito del quale era stato accompagnato alla frontiera di Bologna e quindi espulso coattivamente. Il provvedimento prevedeva per il 21enne il divieto di reingresso nel territorio italiano per cinque anni. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il marocchino dopo essere stato arrestato è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Caserma Calipari in attesa di rito direttissimo.

