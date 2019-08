17 Agosto 2019 09:25

L’uomo stava lavorando nell’orto con la sua motozappa, quando ha inserito la marcia indietro e il mezzo gli è piombato addosso come una lancia prendendolo in pieno petto

E’ morto tragicamente un 78enne in provincia di Pesaro. L’uomo stava lavorando nell’orto con la sua motozappa, quando ha inserito la marcia indietro e il mezzo gli è piombato addosso come una lancia prendendolo in pieno petto. L’anziano è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco.

Valuta questo articolo