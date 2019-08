17 Agosto 2019 21:02

Renzi: “Salvini premier? Significherebbe la perdita dei nostri valori, sia in Italia che in Europa”

Matteo Salvini “non garantisce la sicurezza ma incita all’odio“. Lo ha dichiarato l’ex premier ed ex segretario

del Pd, Matteo Renzi, in un’intervista rilasciata al quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, sottolineando che Salvini premier significherebbe “la perdita dei nostri valori, sia in Italia che in Europa”.

