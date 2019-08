3 Agosto 2019 21:41

Regionali Calabria, il Pd non vuole Oliverio: “serve un radicale rinnovamento. Serve unità di fronte alla forza ed al pericolo della destra”

E’ sempre più caos nel Pd calabrese in vista delle elezioni regionali. E’ evidente che il partito nazionale non vede di buon occhio la ricandidatura di Mario Oliverio, il quale viene osteggiato anche da parte del partito della Calabria. La nota del responsabile Mezzogiorno della segreteria nazionale Pd, Nicola Oddati è chiara: “abbiamo più volte espresso preoccupazione per il clima politico in Calabria. E’ opinione della Segreteria nazionale che bisogna avere la forza e il coraggio di cambiare e innovare. In questi 5 anni riconosciamo che si e’ fatto uno sforzo per dare un volto nuovo alla Calabria e che ci sono risultati importanti prodotto dall’azione di governo della giunta guidata da Mario Oliverio. E’ tuttavia evidente che, di fronte alla forza ed al pericolo rappresentato dalla destra, dobbiamo fare il massimo sforzo di unita’ e condivisione e lavorare ad una candidatura che sappia cogliere il sentimento di rinnovamento che la società calabrese ci chiede di rappresentare. Ci auguriamo che tutti, con senso di responsabilità, aiutino questo processo”, conclude.

