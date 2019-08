Regionali Calabria: è nato anche a Longobucco un Comitato “Oliverio Presidente”

28 Agosto 2019 21:34

Regionali: è nato anche a Longobucco un Comitato a sostegno della ricandidatura di Mario Oliverio alla presidenza della Regione Calabria

E’ nato anche a Longobucco un Comitato a sostegno della ricandidatura di Mario Oliverio alla presidenza della Regione Calabria. La decisione di costituirlo è stata assunta nel corso di una affollata riunione che si è svolta a Longobucco e che ha visto la partecipazione dei sindaci di Longobucco, Campana, Caloveto, Cropalati, Calopezzati, dei rappresentanti di organizzazioni politiche e sociali e culturali, di imprenditori locali e anche di numerosi cittadini provenienti da Bocchigliero e dall’intero comprensorio. La scelta di costituire il Comitato è scaturita dalla considerazione che, nonostante le numerose problematiche ancora sul tappeto, l’azione del presidente Oliverio e della sua Giunta in questa prima legislatura è stata complessivamente positiva. Sono stati, infatti, numerosi i provvedimenti assunti dal governo regionale a favore dell’intero comprensorio. Tra i più importanti si ricordano i diversi progetti approvati sul PSR 2014 -20 misure 8.1 -8.3 -8.5, ecc, il finanziamento di un progetto di formazione professionale per 255 persone della durata di sei mesi, il finanziamento di diversi progetti per la sistemazione idrogeologica del territorio, il pagamento puntuale dei salari ai lavoratori Forestali, la contrattualizzazione e la storicizzazione dei finanziamenti ai lavoratori Lsu/Lpu dalla data del suo insediamento, l’aumento del sussidio e la storicizzazione dei finanziamenti ai lavoratori Ex Sial (legge 15 Regionale), il finanziamento del 4° e 5° Lotto della Strada Longobucco Mare, la proroga di 12 mesi ai lavoratori ex in mobilità in deroga. Nei prossimi giorni il presidente Oliverio sarà invitato partecipare ad una iniziativa appositamente convocata per presentare il nuovo Comitato.

