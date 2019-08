A Reggio Calabria apre una nuova gaming house

21 Agosto 2019 19:42

La Reghium Esports, primo team eSports di Reggio Calabria, apre la propria sede ufficiale in via Aschenez

La Reghium Esports, primo team eSports di Reggio Calabria, è lieta di annunciare l’apertura della propria sede ufficiale, in via Aschenez 34 (di fronte al Liceo Vinci).

L’apertura della struttura al pubblico nasce con l’obiettivo di fornire un punto di riferimento a tutte le persone che sono appassionate al mondo del gaming e che hanno voglia di mettersi alla prova in questo settore che con il passare degli anni è diventato sempre più popolare.

Il mondo degli sport elettronici, abbreviato con eSport (dall’inglese electronic sports), indica il giocare ai videogiochi a livello competitivo organizzato e professionistico.

La Reghium è affiliata alla GEC (Giochi Elettronici Competitivi).

Le postazioni da gaming fornite di PC, PS4 ed Xbox One catapulteranno gli appassionati nel fantastico mondo videoludico. Si potrà assaporare per la prima volta a Reggio Calabria l’ebrezza dei giochi competitivi come FIFA, PES, Fortnite, Call Of Duty, Apex Legend, Counter Strike, Rainbow Six, Overwatch, League Of Legends e tanti altri.

Ci sarà anche un simulatore di guida pronto a far sfrecciare sull’asfalto dei circuiti della Formula 1.

L’invito all’inaugurazione è rivolto a tutti. L’appuntamento è sabato 31 agosto alle ore 19.00.

La ASD Reghium Esports offrirà ai presenti un aperitivo di benvenuto.

Valuta questo articolo