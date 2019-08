1 Agosto 2019 12:46

“Reggio live fest 2019”, cresce l’attesa per i prossimi eventi unici in Calabria. Il 6 agosto Carl Brave e il 9 agosto Levante in piazza Castello

Dopo l’eccezionale sequenza di eventi con Max Weinberg, batterista di Springsteen, il grande violinista Alessandro Quarta e l’Orchestra Roma Sinfonietta, la super BeatlesBand dei Beatbox e lo splendido live di Max Gazzè, è tutto pronto per i prossimi attesissimi concerti del Reggio Live Fest 2019 nella splendida cornice di Piazza Castello, unici in Calabria: il 6 agosto il mega live di Carl Brave, tra i nuovi artisti più acclamati e originali e il 9 agosto quello di Levante, la cantautrice siciliana dalla dimensione internazionale. I due concerti avranno inizio alle ore 21.30 e saranno a biglietti, seppure molti ridotti come sottolinea il promoter Ruggero Pegna, disponibili nei punti Ticketone (Reggio: B’Art) e online su ticketone. Per Carl Brave il costo è di euro 23 (compreso diritti di prevendita), mentre per Levante sono disponibili tre settori tutti a sedere (platea gold euro 35, poltronissima euro 30, poltrona euro 25). Come per Max Gazzè, l’allestimento prevede un imponente palcoscenico coperto sistemato davanti al Castello Aragonese. La piazza sarà chiusa da ogni via d’accesso e si potrà accedere dalle ore 19.30 solo col biglietto. All’interno saranno predisposti servizi igienici e sanitari. I due concerti sono tra gli appuntamenti musicali più attesi dell’estate calabrese, visto il successo dei singoli artisti, tra i più bravi, originali e seguiti del panorama cantautorale italiano.

Carl Brave sarà accompagnato dalla sua super band: Simone Ciarocchi (batteria), Lucio Castagna (percussioni), Mattia Castagna (basso), Lorenzo Amoruso (chitarra), Massimiliano Turi (chitarra), Valerio D’Ambrosio (tastiere), Adalberto Baldini (sax), Edoardo Impedovo (tromba), Gabriele Tamiri (tromba).

La scenografia e la regia, che si avvalgono di spettacolari effetti e soprese, è di Giancarlo Sforza con il suo team. Notti Brave Summer Tour è prodotto da OtrLive. Carl Brave, dopo la pubblicazione di Notti Brave e la prima parte del tour sold out in tutte le date, prosegue il suo commino con un successo dietro l’altro. Rapper e cantautore istrionico e versatile, con il suo stile sta tracciando nuove coordinate nella canzone pop italiana. Nel 2017 ha pubblicato “Polaroid” in coppia con Franco126. La sua prolifica capacità compositiva è sfociata in “Notti Brave”, entrato direttamente al primo posto di tutte le classifiche, trainato dal singolo “Fotografia” interpretato insieme a Fabri Fibra e Francesca Michielin. Le quindici tracce dell’album vedono altre collaborazioni eccellenti come Coez, Franco126, Emis Killa, Federica Abbate, Gemitaiz, Giorgio Poi, Pretty Solero, Frah Quintale, B e Ugo Borghetti. Un caleidoscopio di generi e sfumature che, dal pop all’indie, al rap, fa il paio con la sua instancabile verve . A novembre 2018 è uscito “Notti Brave (After)”, presentato dal primo singolo estratto “Posso” (Disco di Platino), cantato con Max Gazzè. L’album è composto da sette tracce, naturale sequel di “Notti Brave”.

Si annuncia davvero unico, anche il live di Levante con la sua band di bravissimi musicisti del 9 agosto sempre in Piazza Castello. In questi giorni è ai vertici delle classifiche con il brano “Lo stretto necessario” inciso insieme alla conterranea Carmen Consoli. Il concerto avrà una platea a sedere e una cornice scenografica spettacolare. Cantautrice amatissima anche a livello internazionale, con sold out nelle principali capitali, da Parigi a Londra, a breve pubblicherà il nuovo album Magmamemoria. «In questo disco – afferma la cantautrice – ci sono tutte le parole che avrei voluto dire nell’ultimo periodo. Un lavoro bellissimo, come volevo.». Si tratta del suo quarto album in studio, dopo “Nel caos di stanze stupefacenti”, “Abbi cura di te” e “Manuale distruzione”. Il Reggio Live Fest è frutto della sinergia tra “Fatti di Musica”, il festival del Miglior Live d’Autore di Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario”, quello del Comune di Reggio Calabria Settore Cultura e Turismo, entrambi riconosciuti dall’ Assessorato Regionale alla Cultura e al Turismo “Grandi Festival Internazionali Storicizzati” per la “Valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria”. Tutte le informazioni sul Reggio Live Fest sono disponibili allo 0968441888 e ai siti ruggeropegna, ticketone e reggiocal.

