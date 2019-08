Reggio Calabria: nasce SesamApp, la guida digitale con le informazioni riguardanti eventi, fiere, sagre, concerti

6 Agosto 2019 13:10

Reggio Calabria: la Città Metropolitana in tasca con tutte le informazioni riguardanti eventi, fiere, sagre, concerti in punta di dito

SESAMAPP è un’applicazione (meglio detta “app”) per smartphone, android e ios, edita da Svi.Pro.Re. SPA, società in house della Città Metropolitana di Reggio Calabria che riesce a soddisfare qualsiasi domanda sia dei turisti che dei residenti. Tutto quello che c’è da sapere sul territorio della Città Metropolitana di Reggio ordinato per data e con un pratico motore di ricerca per scegliere come passare le giornate in compagnia degli eventi offerti dal territorio SESAMAPP è un’app a disposizione di tutti (Comuni, Attività Commerciali, Associazioni, Proloco, Associazioni Religiose, ecc.). Basta collegarsi all’indirizzo web app SviproEventi ed effettuare la registrazione per poter cominciare da subito a caricare il proprio evento con tutti i dati necessari per raggiungerlo. Insomma si tratta di una guida straordinaria e completissima, con una innovativa caratteristica che, grazie al gps presente nello smartphone, navigherà sino all’evento desiderato. L’app SESAMAPP è assolutamente gratis (si scarica gratuitamente dall’AppStore di Apple e dal Play Store di Google) ed è costantemente e continuamente aggiornata con tutte le notizie, le curiosità, le indicazioni, i suggerimenti riguardanti le sagre, le manifestazioni, i concerti e quant’altro presente su tutto il territorio completi con fotografie e programmi. Una guida virtuale da tenere in tasca, sul proprio telefonino, che grazie alla geolocalizzazione e la visualizzazione immediata della mappa di ciò che si sta cercando rende più semplice raggiungere l’evento desiderato. Le categorie e le sezioni sono tantissime e rispondono a qualunque esigenza informativa: arte, cultura, spettacolo, biblioteche, musei, gallerie d’arte, sagre, turismo, salute, informazione e stampa, attività sportive, discoteche, lidi, ecc.

L’unico requisito per usufruire del servizio, è avere uno smartphone con collegamento internet. Scaricare l’applicazione è facilissimo: basta collegarsi allo store del proprio telefonino, cercare “SESAMAPP” e cliccare su installa. Tutti i dati e le informazioni presenti saranno costantemente aggiornati automaticamente ad ogni consultazione.

