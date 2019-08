Reggio Calabria, una cittadina scrive al Sindaco: “all’isola ecologica di Condera hanno sospeso la raccolta degli ingombranti, e noi saremmo i lordazzi?”

8 Agosto 2019 10:38

Una cittadina di Reggio Calabria, Giovanna Aloi, ha scritto alla Redazione di StrettoWeb per testimoniare quanto le è capitato all’isola ecologica di Condera, dove “come cittadina mi sono recata per adempiere a un mio diritto e dovere: gettare i rifiuti. Purtroppo il personale si è rifiutato di occuparsene rispondendo ‘Signora se li porti a casa’, vano è stato anche il tentativo dei carabinieri chiamati dalla sottoscritta“. La signora Aloi vorrebbe parlare direttamente con il Sindaco Falcomatà e ha deciso di scrivere a StrettoWeb “augurandomi che possiate pubblicare la lettera e che il nostro primo cittadino possa leggerla“.

“Egregio Signor Sindaco, sono una cittadina onesta, una delle tante cittadine che paga le tasse, e contribuisce a fare della propria città, una città vivibile. Stamattina è avvenuto un fatto increscioso che ha coinvolto, purtroppo, la mia persona e credo anche altri cittadini. Come cittadina onesta, mi sono recata alla “Isola Ecologica” di Condera per consegnare dei rifiuti: un boiler e un sanitario. Un fatto normale, se non fosse che arrivata dopo un’ora di fila mi è stata negata la possibilità di farlo. Il dipendente A.V.R dopo un giustificato alterco in cui rivendicavo un mio diritto mi ha spiegato che era stata sospesa la raccolta di questo tipo di rifiuti (ceramiche, piastrelle etc…) e che avrei dovuto riportarlo a casa. Dalla stessa sono stati avvertiti i carabinieri i quali hanno risposto che non rientrava nelle loro competenze, allora carissimo Primo Cittadino ma non era lei che ha scritto più volte attraverso media e i social che Reggio Calabria è una città di “lordazzi”? Io mi domando, ma quei cittadini onesti che pagano le tasse, anche profumatamente, e che vengono privati di un loro diritto come si dovrebbero comportare in questi casi? Dovrebbero forse agire come i “ lordazzi”? E mi chiedo dov’è finita quella lista di 1.500 nomi che lei mostrava sorridente come sempre in una testata giornalistica? Con questa mia non intendo polemizzare sul suo operato ma voglio invitarla a riflettere…ed esigo da parte sua una risposta. Sono veramente amareggiata che la nostra terra che Dio sembra aver benedetto per la sua bellezza, venga distrutta dall’operato di pochi o di tanti… E mi si stringe veramente il cuore quando inviando a chi è lontano la foto di uno spettacolare tramonto che si affaccia sullo stretto, mi si risponde: “Reggio Calabria è bella solo da lontano”. Reggio Calabria, terra bella ma amara, amara dal tossico di chi non ha la volontà di “ricostruire” e con questo non mi riferisco solo a Lei ma a quanti contribuiscono a renderla amara. Ricordo ancora quando Lei fu eletto, parlò di primavera ma della primavera da lei paventata non vedo nè colori nè sento i profumi. Ad oggi mi domando chi sono i veri lordazzi?

Cordiali saluti

Aloi Giovanna”