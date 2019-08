Reggio Calabria: il 27 agosto l’ultimo appuntamento del Reggio Live Fest 2019

23 Agosto 2019 17:42

Il 27 agosto alle 21.30 presso l’Arena dello Stretto di Reggio Calabria avrà luogo l’ultimo appuntamento del Reggio Live Fest 2019, la serie di eventi frutto della sinergia tra i due Festival “Alziamo il Sipario”, promosso dal Comune di Reggio Calabria e “Fatti di Musica”, trentatreesima edizione del Festival del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna, entrambi riconosciuti dall’Assessorato Regionale alla Cultura come “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali” per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria. Si chiuderà con uno spettacolare tributo ai Queen e a Freddie Mercury, con la partecipazione straordinaria di Katia Ricciarelli; un evento straordinario che ha registrato oltre ottanta sold out in Germania ed Olanda ed è attualmente in programmazione nei più importanti teatri d’Europa. “Ho già interpretato brani di Freddie Mercury dal vivo, in particolare Barcelona, in cui duettava con Monserrat Caballé – dichiara la Ricciarelli – Mi sono detta: l’ha cantata lei, quindi la canto anch’io. È musica molto bella, difficilissima da eseguire sotto il profilo tecnico”.

“Freddie and the Queen” è uno show che ripercorre la straordinaria carriera di uno dei più grandi gruppi della storia, arricchito da costumi, scenografie e proiezioni video per far rivivere la leggenda di Freddie Mercury, che ancora oggi, a quasi trent’anni dalla scomparsa, è ricordato come il più grande performer della storia del rock. I QueenMania sono una tribute band nata nel 2006 dalla comune passione di quattro musicisti per Freddie Mercury. Il gruppo, oltre alla presenza di Sonny Ensabella, interprete dall’impressionante somiglianza fisica e vocale con l’originale, si avvale della presenza di musicisti che vantano prestigiose collaborazioni all’interno del panorama musicale italiano ed europeo quali Simone Fortuna (batteria), Tiziano Giampieri (chitarra e voce) e Fabrizio Palermo (basso e voce). Dal 2007 i Queen Mania portano in giro per l’Europa il loro show esibendosi in Inghilterra, Germania, Olanda, Svizzera, Austria, Spagna, Francia e Ungheria, con grandi consensi di pubblico e critica. Nel 2008 arriva la loro partecipazione alla 23rd Official Queen Fan Club Uk Convention in Inghilterra, occasione che permette loro di diventare la prima e unica tribute band italiana a suonare in Inghilterra. Reduci da un tour teatrale sold out in Germania, nei più grandi festival estivi olandesi e accolti ovunque come il miglior tributo europeo ai Queen, i Queenmania approdano per la prima volta a Reggio Calabria. Un appuntamento imperdibile. Arena dello Stretto ore 21:30 – Ingresso libero (posti a sedere) fino ad esaurimento dei posti disponibili.

