14 Agosto 2019 18:50

Reggio Calabria: Anas ha provveduto alla bonifica e pulizia della rotatoria al km 12,300

In relazione alle attività di manutenzione del verde lungo la strada statale 106 ‘Jonica’ e precisamente in prossimità della rotatoria ‘Pellaro Lume’ al km 12,300, nel centro abitato del comune di Reggio Calabria, Anas si scusa per il disagio arrecato dal deposito del materiale derivante dalle attività di pulizia, nell’area di proprietà comunale. Anas, tramite la ditta incaricata, ha provveduto all’immediata pulizia e bonifica dell’area dal materiale erroneamente allocato.

