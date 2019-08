Reggio Calabria: la soddisfazione di Forza Italia per il risultato conseguito da Cannizzaro per l’Aeroporto dello Stretto

13 Agosto 2019 15:04

La nota del Coordinamento Cittá Metropolitana di Reggio Calabria di Forza Italia Giovani

“Come Coordinamento per la Città Metropolitana di Reggio Calabria di Forza Italia Giovani siamo orgogliosi del risultato ottenuto dal nostro Coordinatore Provinciale On. Francesco Cannizzaro, che è riuscito con l’omonimo emendamento a far inserire nella legge di bilancio 25 milioni di euro destinati al rifacimento del nostro Aeroporto dello Stretto”. Lo afferma in una nota il Coordinamento Cittá Metropolitana di Reggio Calabria di Forza Italia Giovani.

“Con la conferenza stampa di presentazione del progetto infatti prende forma il sogno di rilancio dello scalo reggino, che da ormai da troppi anni era sempre più al centro di polemiche di un rischio chiusura che avrebbe dato un colpo pesante alla città sia dal punto di vista economico e sociale ma soprattutto in termini di prospettive di sviluppo. Questo progetto invece rappresenta una inversione di marcia netta che permetterà allo scalo di poter essere rilanciato e con lui anche la città di Reggio e non solo. Siamo sulla strada giusta e non ci fermeremo, per amore della nostra Città”.

