9 Agosto 2019 09:00

Reggio Calabria: tutto pronto per la 30ª edizione della Sagra della Melanzana. Un evento a sostegno della Casa della Solidarietà

E’ giunto alla sua trentesima edizione l’evento della Sagra della Melanzana, promosso e organizzato dall’ associazione Nuova Solidarietà. Due serate, sabato 10 e domenica 11 agosto, all’insegna della gioia della condivisione, per rilanciare e ribadire la centralità dell’azione associativa e aggregativa messa in campo dall’associazione da un trentennio a questa parte. Finalizzato al sostentamento della ‘Casa della Solidarietà Pasquale Rotatore’ – il centro di pronta accoglienza che ospita gli ultimi degli ultimi – e alla relativa ‘mensa dei poveri’, andrà in scena nell’ incantevole “teatro” del Parco Verde di Salice, un momento ludico e gastronomico, concentrato in due serate, che arriva a conclusione di un visitato di manifestazioni, di cui Nuova Solidarietà è stata inarrestabile propulsore. Le due serate anche quest’ anno saranno caratterizzate dalla preparazione della Parmigiana più grande al mondo. Guinness World Record certificato con i suoi 378 kg. In questa occasione la parmigiana sarà cucinata sul posto nella padella campione a forma di melanzana “tunisina” lunga 7, 60 mt più 1,70 mt di gambo, larga 2,16 mt, del peso di oltre 400kg, poggiata su un forno caratteristico con un coperchio di oltre 500 kg. Il record, stabilito nel 2010, riesce a distanza di anni, a catturare l’attenzione e la curiosità di tanti turisti che hanno confermato la loro copiosa partecipazione. Durante il corso delle serate, sabato a cura del gruppo “Korabattenti”, del gruppo “Acapulco show” e del cabarettista Piero Procopio e Domenica a cura del gruppo “Parafonè”, è previsto un percorso standistico con una mostra riservata al mondo artigianale dal titolo “Prodotti Tipici e Artigianali della Tradizione all’Innovazione”. Non c’è dubbio quindi, che la Sagra della Melanzana è l’unica occasione, con oltre mille posti a sedere, per gustare contemporaneamente la melanzana cucinata nei più variegati e prelibati modi: corteccia alla norma, parmigiana, polpette, melanzane in agrodolce, melanzane panate, arrostite, cordon bleu di melanzana, arancino alla norma, salsiccia, pane, vino, acqua, anguria e dolce. Saranno disponibili 1000 posti a tavola e anche quest’anno è previsto un menu per celiaci (su prenotazione). Prevista un’ampia area parcheggio gratuita. Inoltre, durante il corso della Sagra, si svolgerà il concorso del ‘Miglio Piatto Franco Pirrone’, che prevedrà la gara per la realizzazione del miglior piatto a base di melanzane. Giudice speciale: il ‘Cuoco Felicione’.

