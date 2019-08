Reggio Calabria, Sabato a Mannoli l’autoemoteca dell’Adspem per una raccolta sangue nel cuore della montagna reggina [INFO e DETTAGLI]

14 Agosto 2019 10:49

Sabato a Mannoli l’autoemoteca dell’Adspem per la donazione del sangue

Sabato 17 agosto dalle ore 8 nell’area parcheggio di Mannolli in Aspromonte, la sezione dell’Adspem Fidas onlus “Natalia e Giuseppe” di Santo Stefano in Aspromonte, metterà a disposizione un’autoemoteca per la donazione del sangue. I cittadini e i numerosi villeggianti che gremiscono la montagna reggina e tutta l’area di Gambarie sono invitati a partecipare numerosi per aiutare nella raccolta del sangue, un problema sempre ricorrente per la carenza che si riscontra negli ospedali calabresi e in modo particolare nel nosocomio reggino. Gli organizzatori saranno lieti di offrire una colazione … a sorpresa, dopo la donazione!

