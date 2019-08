Reggio Calabria, il ruolo di Naccari Carlizzi e di Tortorella: pesanti ombre di ‘Ndrangheta sulla stagione politica di Italo Falcomatà

2 Agosto 2019 15:43

‘Ndrangheta e politica a Reggio Calabria, inchiesta “Libro Nero”: la posizione di Naccari Carlizzi

“Sono svariate le conversazioni nel corso delle quali l’indagato è ritenuto un politico serio, affidabile, disponibile ad assecondare i desiderata dell’amico Tortorella (il dentista nel cui studio secondo l’accusa si delineavano le strategie politiche della cosca Libri, ndr) e su impulso di questi, del conclamato ‘ndranghetista Stefano Sartiano“. Lo scrive il gip di Reggio Calabria nella sua ordinanza nell’inchiesta “Libro nero” parlando di Demetrio Naccari Carlizzi, l’esponente del Pd per il quale il giudice non ha ritenuto di accogliere la richiesta di arresto avanzata dalla Dda per concorso esterno in associazione mafiosa. Già vice sindaco a Reggio Calabria, vice presidente del Consiglio regionale e assessore regionale, Demetrio Naccari Carlizzi è il cognato del sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà. Nell’ordinanza si ripercorre tutta l’attività politica di Naccari e i suoi legami con la criminalità organizzata sin dalla fine degli anni ’90, quando era vice sindaco di Italo Falcomatà. L’inchiesta, infatti, ruota intorno alla figura di Giuseppe Tortorella, il dentista che negli anni ’90 era assessore all’urbanistica al comune di Reggio Calabria proprio nella Giunta del sindaco Italo Falcomatà, su cui si concentrano le attenzioni della Procura per numerose attività illecite soprattutto nel settore dell’urbanistica.

Nell’ordinanza si può leggere anche come il Pm scrive che “Naccari dal Dicembre 2001, dopo la morte del sindaco e suocero Italo Falcomatà, era stato nominato Sindaco facente funzioni, fino al successivo mese di maggio del 2002 quando era stato candidato alla carica di Sindaco in contrapposizione al poi eletto Giuseppe Scopelliti. Appare quindi di tutta evidenza che anche nel corso di quella tornata elettorale Demetrio Naccari Carlizzi si era avvalso dell’appoggio di Tortorella che in cambio aveva ottenuto l’assunzione del proprio fratello Antonio“.

Sempre nell’ordinanza, il gip sottolinea che “nonostante Naccari fosse ben consapevole dell’appartenenza del Tortorella alla locale criminalità organizzata, sono stati registrati numerosi contatti telefonici, incontri tra presenti, addirittura una visita presso il domicilio dell’indagato da parte dello ‘ndrenghetista Sartiano e di Tortorella“. Dagli atti, prosegue poi il gip, “emerge una certa disponibilità di Tortorella nell’appoggiare la candidatura di Naccari“. Inoltre viene citato l’episodio di una cena alla quale Naccari avrebbe partecipato a poco piu’ di un mese dalle regionali del 2010 – all’epoca era assessore nella Giunta regionale di centrosinistra – alla quale erano presenti anche i fratelli Lampada “espressione della cosca Condello“.

Nell’ordinanza si può leggere come “l’apporto fornito dal Naccari Carlizzi alla conservazione e al rafforzamento della suddetta organizzazione criminale, nonché al perseguimento delle relative finalità delittuose (favorendone direttamente e/o indirettamente il radicamento sul territorio), consisteva nello stringere uno stabile, solido e proficuo pactum sceleris con i rappresentanti delle più potenti articolazioni territoriali (cosche Libri, Alampi, Serraino e Condello)“.

“Tutti gli elementi passati in rassegna – scrive infine il gip – dimostrano la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza circa l’esistenza di un solido e reiterano vincolo sinallagmatico che in occasione delle competizioni elettorali d’interesse, veniva sistematicamente rinnovato tra l’indagato e gli esponenti delle più temibili cosche cittadine. Occorre però affermare, con il livello di certezza richiesto in questa sede, che non appaiono sussistere indici rivelatori di uno stabile inserimento dell’indagato nel tessuto organizzativo dell’associazione“.

