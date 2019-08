Reggio Calabria: a Rizziconi la Sagra del Fungo

10 Agosto 2019 17:14

Reggio Calabria: il Gruppo Micologico Ambientale e Culturale “Domenico Gioffré” di Rizziconi comunica che il 17 Agosto, a partire dalle ore 19,30, in piazza Municipio a Rizziconi, si terrà la seconda sagra del fungo

Il Gruppo Micologico Ambientale e Culturale “Domenico Gioffré” di Rizziconi comunica che il 17 Agosto 2019, a partire dalle ore 19,30, in piazza Municipio a Rizziconi, si terrà la seconda sagra del fungo. La manifestazione è organizzata dal Gruppo Micologico con il patrocinio del Comune di Rizziconi e con la collaborazione della PROCIV-ARCI e la PROLOCO di Rizziconi. Tra le molteplici Specie di Funghi, tra i più prelibati e di sicuro i più ricercati, sono certamente i “Porcini”. Funghi che il nostro Aspromonte produce nelle sue più eccellenti qualità grazie alle caratteristiche pedoclimatiche dovute alla posizione di cui godono i nostri monti. Abbondanza di acqua, brezze e correnti provenienti dai due mari che fiancheggiano le nostre coste e i nostri boschi, caratteristiche uniche che rendono i prodotti della nostra terra particolarmente sapidi e profumati. La Sagra del fungo Rizziconese è un’occasione per gustare queste delizie della natura, con le migliori ricette. Gustosi primi, cotti alla brace o trifolati, verranno cucinati a centinaia, preparati negli stand culinari appositamente allestiti.

In piazza verranno allestiti diversi stand, tra cui quelli gastronomici, per fare degustare, a prezzi modici, piatti con funghi della tradizione culinaria calabrese accompagnati da buon vino locale o birra. Tutti potranno degustare, seduti a tavolino, le specialità che verranno preparate. La serata sarà allietata nella prima serata da musica etnica in cui si cimenteranno i Maestri di Organetto, e dal complesso NSNC ovvero “Non Siamo Nelle Condizioni”, che sicuramente invoglieranno i partecipanti a ballare e a cantare. Il Gruppo Micologico garantisce, per mezzo della rete di cui fa parte e che fa capo alla più importante Associazione micologica italiana, l’Associazione Micologica Bresadola di Trento, A.M.B., funghi freschi, tra cui il re dei boschi: il porcino. Decine di volontari sono impegnati per la riuscita della manifestazione e per garantire un servizio efficiente ai partecipanti alla sagra. Sarà l’occasione per molti, che non potranno essere presenti nella Piana nel mese di Ottobre, mese in cui si terranno sagre di funghi in diversi centri, di partecipare a questo tipo di sagra, una delle poche nel ventaglio delle sagre agostane della zona. Nel mese di Ottobre il Gruppo Micologico organizzerà, come ogni anno, la mostra dei funghi presso l’androne principale del Centro Commerciale “Il Porto degli Ulivi”, nonché Sponsor Ufficiale del Gruppo assieme alla “Azienda Tornese Funghi – Fresche Bontà”, mostra che ormai è diventato un appuntamento per tutti gli appassionati.

