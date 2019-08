Reggio Calabria: successo per la rassegna di giugno dell’Associazione Incontriamoci Sempre

8 Agosto 2019 16:01

Reggio Calabria: l’Associazione Incontriamoci Sempre, grazie alla sua grande macchina organizzativa, con particolare riferimento alla rassegna di Giugno, registra un grandissimo successo

“L’Associazione Incontriamoci Sempre, grazie alla sua grande macchina organizzativa -scrive il direttivo- con particolare riferimento alla rassegna di Giugno, registra un grandissimo successo, anche al di fuori della nostra Regione, amore e passione riversati anche nella gestione della struttura della Stazione FS di S.Caterina, paragonata da alcuni turisti inglesi, in visita qualche giorno fa, alle migliori fermate del metrò londinese. Quella della Stazione di S.Caterina è un esempio di gestione virtuosa, fatta di impegno, amore e passione. Per questo non finiremo mai di ringraziare chi in questi anni ha contribuito ad elevare il livello culturale, spingendo tantissimi cittadini a prender parte alle nostre iniziative, sempre orientate all’aggregazione, alla condivisione e alla solidarietà. Nel mese di Giugno il Cav. Pippo Callipo ci ha onorati della sua presenza, in una serata dedicata alla presentazione del volume “Una storia che arriva dal mare” che racconta, dalla nascita ad oggi, i fatti dell’Azienda Callipo, una delle realtà più belle della nostra Calabria.

Consolidata anche la collaborazione culturale col carismatico prof. Daniele Castrizio, storico e numismatico. Di grande pregio è stata la presenza di due importanti personaggi molto noti negli USA: il prof. Valter Longo, noto biochimico che, per il Time, è stato uno dei 50 personaggi più importanti al mondo per il 2018, e l’Ingegnere Aerospaziale Roberto Furfaro, docente all’università dell’Arizona, con alle spalle, nel corso degli ultimi 20 anni, tanti progetti e missioni per la NASA ed attualmente è impegnato in importanti progetti spaziali. In questi giorni, l’Associazione è al lavoro per la programmazione della Rassegna Calabria D’Autore, che partirà dal 6 ottobre ed per l’organizzazione del premio nazionale Simpatia della Calabria, giunto alla tredicesima edizione, che si terrà il prossimo 10 settembre presso il foyer del teatro Francesco Cilea, nonché del Premio Nazionale di Poesia “Francesco Chirico”, concorso di poesia per le sezioni Italiano e Dialetto già partito da qualche mese e che quest’anno giungerà alla decima edizione”, conclude il direttivo.

