Reggio Calabria, il programma di Festa di Madonna: tutti gli appuntamenti da Venerdì 13 a Martedì 17 Settembre [CALENDARIO]

29 Agosto 2019 11:56

Reggio Calabria: al via venerdì 13 settembre i festeggiamenti organizzati dalla Chiesa in onore della Patrona della città

Tanta attesa come ogni anno per la Festa della Madonna della Consolazione di Reggio Calabria che prenderà il via venerdì 13 settembre con la consueta veglia all’Eremo presieduta dall’arcivescovo. I momenti salienti saranno la processione di sabato, che inizierà alle 8 del mattino dalla Basilica dell’Eremo, la tradizionale “consegna” dell’Effigie mariana al termine di Via Cardinale Portanova, la solenne celebrazione pontificale del martedì, durante la quale è prevista l’offerta votiva del Cero da parte della Civica Amministrazione, e la processione per le vie del centro cittadino del martedì sera. Di seguito il programma di tutti gli eventi organizzati dalla Chiesa in onore della Patrona di Reggio Calabria.

VENERDÌ 13 SETTEMBRE

Ore 21.00: BASILICA DELL’EREMO Pellegrinaggio cittadino – Celebrazione vigiliare presieduta da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita

Ore 23.00: BASILICA DELL’EREMO Celebrazione Eucaristica

SABATO 14 SETTEMBRE

Ore 00.00: BASILICA DELL’EREMO Celebrazione Eucaristica

Ore 1.00: Veglia di preghiera notturna

Ore 3,30 – 4,30 – 5,30:Celebrazioni Eucaristiche

Ore 6,30: BASILICA DELL’EREMO Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo di Cosenza – Bisignano

Ore 8.00: L’Effigie di Santa Maria Madre della Consolazione viene trasferita in Città.

Ore 9,30: Via Cardinale Portanova: Accoglienza della Venerata Effigie eprocessione verso la Basilica Cattedrale.

La festa prosegue con le Celebrazioni nella Basilica Cattedrale.

Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica con la partecipazione dell’UNITALSI presieduta dall’Assistente Don Antonio Bacciarelli – Anima i canti il Coro “Maria Ss. Assunta” della Parrocchia della Cattedrale

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Antonino Iachino – Anima i canti il Coro Cantate Domino.

DOMENICA 15 SETTEMBRE

Ore 7,30: Celebrazione Eucaristica

Ore 9.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da Mons. Giovanni Latella, Canonico Cantore del Capitolo Metropolitano . Anima i canti il Coro Madonna della Consolazione.

Ore 11.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita. Anima i canti il Coro S. Paolo.

Ore 17.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Vittorio Mondello, Arcivescovo Emerito di Reggio Calabria – Bova. Anima i canti il Coro Polifonico Histonium di Vasto.

Ore 19.00: Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Salvatore Nunnari, Arcivescovo di Cosenza – Bisignano. Anima i canti il Coro Italia Campagna.

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

Ore 7,30 – 8,30 – 11,30: Celebrazioni Eucaristiche

Ore 9,30: Celebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Vittorio Mondello Arcivescovo Emerito.

Ore 10,30: Celebrazione Eucaristica presieduta dal Can. Salvatore Santoro, Rettore del Seminario Arcivescovile di Reggio Calabria. Anima i canti il Coro del Seminario Pio XI.

Ore 18.00: Vespro Mariano presieduto da S.E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita. Animano la celebrazione i Cori Polifonici che partecipano alla XVII Rassegna di canti Mariani

MARTEDÌ 17 SETTEMBRE

Solennità di Maria Ss. Madre della Consolazione, Patrona della Città di Reggio Calabria

Ore 7.00 – 8.00: Celebrazioni Eucaristiche

Ore 10.00: Concelebrazione Eucaristica presieduta da S. E. Mons. Giuseppe Fiorini Morosini, Arcivescovo Metropolita – Offerta del Cero votivo da parte della Civica Amministrazione. Anima i canti il Coro S. Paolo

Ore 18.00: Processione della venerata Icona di Maria SS. Madre della Consolazione

Itinerario:P.zza Duomo- C.so Garibaldi- Via Osanna – Via Miraglia – Via P. Foti – C.so Garibaldi – Via Aspromonte – Via N. Bixio – C.so Garibaldi – Piazza Duomo.

Valuta questo articolo