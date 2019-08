Reggio Calabria: riunione in Prefettura sul contratto Istituzionale di Sviluppo per la Città Metropolitana

17 Agosto 2019 12:34

Reggio Calabria: il Contratto Istituzionale di Sviluppo ha lo scopo di individuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale

Il prossimo 21 agosto, presso il Palazzo del Governo, avrà luogo una riunione, presieduta dal Prefetto, Massimo Mariani, con le Istituzioni interessate e la partecipazione dell’Amministratore di Invitalia, dott. Domenico Arcuri, per illustrare la finalità e le modalità attuative del Contratto Istituzionale di Sviluppo ( CIS) per la Città metropolitana di Reggio Calabria. Il Contratto Istituzionale di Sviluppo, disciplinato dall’art. 6 del D.Lgs. 31 maggio 2011 n. 88, ha lo scopo di individuare interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale. All’incontro sono invitati a partecipare il Sindaco della Città metropolitana, i Sindaci e i Commissari straordinari degli Enti locali, il Rettore dell’Università Mediterranea, il Presidente della Camera di Commercio, il Presidente dell’Ente Parco nazionale dell’Aspromonte, l’Autorità Portuale di Gioia tauro, le Associazioni datoriali e sindacali.

Al termine della riunione, alle ore 12.30, è previsto un incontro con la stampa.

