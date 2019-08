Reggio Calabria: grossa perdita d’acqua in pieno centro

15 Agosto 2019 11:35

Reggio Calabria: la perdita d’acqua si trova in pieno centro storico

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione riguardo una grossa perdita d’acqua in pieno centro storico a Reggio Calabria. La perdita si trova in via Torrione e sgorga dal marciapiede creando un lago in tutta la zona come si può vedere dalla foto a corredo dell’articolo.

Valuta questo articolo