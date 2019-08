Reggio Calabria: a Pellaro l’evento “Sport e Solidarietà”

24 Agosto 2019 10:21

A Reggio Calabria la 2ª edizione di “Pellaro ed il mare-Racconti al Tramonto” ed il 3° Festival degli Aquiloni. Inoltre ci sarà una raccolta fondi di beneficenza

Si svolgerà oggi a Pellaro la seconda edizione di “Pellaro ed il mare-Racconti al Tramonto” ed il 3° Festival degli Aquiloni organizzati dalla Pro Loco Reggio Sud.

PROGRAMMA:

Ore 11 esibizione di Aquilonisti presso l’area di Punta Pellaro

Ore 16 laboratorio di costruzione di aquiloni

Ore 18:30 Partite basket presso il Lungomare di Pellaro

Ore 20 Pellaro ed il mare- Racconti al tramonto

Raccolta fondi da devolvere in parte in beneficenza ad AISLA ed in parte per la realizzazione di opere di tutela e decoro urbano del territorio.

Valuta questo articolo